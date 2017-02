ESCLUSIVA TMW - Gibellini sul Como: "Gruppo compatto. Spero che venga salvato"

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista e dirigente del Como Mauro Gibellini ha parlato a Tuttomercatoweb.com del momento della squadra lariana: “Sulla carta non avrei mai detto che potesse arrivare la vittoria contro l'Alessandria, ma in Lega Pro c'è sempre equilibrio e tutte possono perdere con tutte. Il Como poi sta facendo un ottimo campionato nonostante il fallimento imminente e credo che si siano compattati per questo”.

Qual è il futuro della società?

“Dubito che ci siano imprenditori comaschi che vogliono acquistare la società, ma mi auguro che arrivi qualcuno perché la piazza è importante e ci sono le potenzialità per fare molto bene. Purtroppo i veri imprenditori di Como non si sono mai interessati e alla fine si sono sempre defilati nel momento decisivo. È un peccato perché per la posizione geografica che ha potrebbe diventare una società di riferimento anche per i grandi club. Una società dove far crescere i giovani provenienti dai settori giovanili. Mi spiace davvero molto per la situazione visto che ho ancora grandi ricordi di quando ci giocavo, credo che quella sia stata la squadra più forte mai avuta a Como”.