ESCLUSIVA TMW - Gubbio, per Musto richieste da B e Lega Pro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Continua a muoversi il mercato intorno a Lorenzo Musto, l'attaccante classe '96 in forza al Gubbio, ma di proprietà del Bologna. finora non ha giocato molto ma ha dimostrato di avere fiuto del gol: in serie B ha messo gli occhi su di lui la Salernitana, mentre in Lega Pro ha acceso l'interesse di Piacenza, Albinoleffe e Monopoli.