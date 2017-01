ESCLUSIVA TMW - J. Stabia, ag, Ripa replica a Manniello: "Prevalga il buon senso"

Fonte: Marco Conterio

Non tarda ad arrivare la contro replica di Maurizio De Rosa, agente di Francesco Ripa della Juve Stabia, al presidente delle Vespe Franco Manniello pubblicata dalla stampa campana: "In merito all'intervista rilasciata dal presidente - spiega il procuratore a TuttoMercatoWeb.com - come è mio solito non mi piace usare i toni di Manniello, in quanto allo stato c'è semplicemente una trattativa per il rinnovo ed una fase di calciomercato che si chiuderà il 31.1.2017. Peraltro, ritengo legittima e congrua la richiesta del calciatore, così come il rifiuto della società al prolungamento del capocannoniere delle vespe. Inoltre, ricordo che Ripa l'anno scorso si è infortunato mentre vestiva la maglia delle vespe ed è diritto sacrosanto di ogni lavoratore subordinato ad essere pagati. Ricordo altresì che Ripa all'inizio di questa stagione sportiva, aveva in essere già un contratto con scadenza 30/6/17 e non c'è stato bisogno di avere la fiducia della società. Peraltro la stessa fiducia è smentita dai fatti visto che la società ad inizio campionato ha relegato Ripa a terzo attaccante alle spalle di Del Sante e Montalto. Il ragazzo per non essere un peso per la società il 30 di agosto 2016 ha chiesto di essere ceduto ad una società che peraltro gli offriva un ricco biennale. Ripa ha rifiutato il biennale ed è rimasto a Castellammare, perché sin da quando è venuto alla Juve Stabia ha sempre creduto nella persona del Presidente Manniello. Inoltre voglio rammentare che Zibert e Sandomenico sono stati messi sul mercato dalla società perché non rientravano nei programmi tecnici. La speranza è quella che alla fine prevalga il buon senso reciproco ed il rapporto affettivo tra il presidente ed il calciatore".