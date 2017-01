ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, ag. Ripa: "Non c'è ancora accordo sul rinnovo"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Una settimana alla fine del mercato, l'agente Maurizio De Rosa, con Tuttomercatoweb.com, fa il punto sui suoi assistiti tra campo e trattative.

Partiamo da Caturano?

"Il ragazzo ha fatto 15 gol ed è il capocannoniere del girone. Vuole continuare a fare gol e contribuire ai successi del Lecce per la vittoria del campionato".

Ripa, ora. Tra gol è un rinnovo che non arriva.

"Ripa ha fatto 9 gol ed è il capocannoniere della Juve Stabia. Francesco è contento di vestire la casacca della Juve Stabia, è alla sua terza stagione con le Vespe. Ha un legame forte con la piazza e con il Presidente ma è a scadenza al 30.6.2017 e nonostante gli incontri avuti con la società per il rinnovo del contratto non è stato raggiunto l'accordo sulle cifre. Nonostante la società lo abbia dichiarato incedibile, se non arriva il rinnovo Francesco ha chiesto alla società di valutare le offerte che arrivano in questa finestra di mercato. La speranza è quella che alla fine prevalga il buon senso perché la Juve Stabia sta facendo un grande campionato così come Ripa e ci auguriamo che il matrimonio possa prolungarsi anche per il prossimo anno e magari ritrovarsi ancora insieme in serie B".

Tra le sorprese c'è sicuramente Armellino.

"Marco non è un attaccante ma quest'anno con i sette gol all'attivo nel girone di andata è come se lo fosse. Il ragazzo sta facendo molto bene e con Auteri sta trovando la sua definitiva consacrazione ed è pronto per categorie superiori, con la speranza che possa arrivarci con il Matera già nel prossimo anno".