ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, anche il Lecce su Zibert

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Aumenta il numero delle pretendenti per Urban Zibert, centrocampista sloveno classe '92 in forza alla Juve Stabia. Per l'ex Akragas si è già registrato l'interesse di Cosenza, Catania, Bassano e Sudtirol ma stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto anche il Lecce. Ad ogni modo il club campano lascerà partire il giocatore ventiquattrenne solo in prestito.