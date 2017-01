ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, nuova idea per l'attacco: occhi su Pozzebon

Stefano Del Sante © foto di MB/TuttoMantova.it

La Juve Stabia non vuole lasciare nulla al caso sul calciomercato, e come aveva chiesto mister Fontana intende cercare di mantenere competitiva la squadra senza intaccare il rendimento e l’armonia del gruppo. Le ultime indiscrezioni riferiscono che la rosa avrà bisogno di rinforzi in attacco e in difesa, difatti il ds Logiudice avrebbe intavolato una trattativa con il Messina per ottenere il centravanti Demiro Pozzebon, ventottenne romano che ha segnato già 8 gol in biancoscudato, e un arrivo di questi porterebbe alla cessione di Stefano Del Sante (29 anni). Dal club siciliano potrebbe giungere alla Juve Stabia anche il laterale difensivo Andrea De Vito, scuola Milan, giocatore di venticinque anni, e l’interesse per questo terzino sinistro è dovuto in particolare al fatto che le incerte condizioni del laterale mancino Liviero preoccuperebbero la Juve Stabia, ma il calciatore del Messina è anche in grado di giostrare al centro della difesa e riempirebbe il buco lasciato libero dalla rescissione con Amenta.

Ulteriore scenario potrebbe riguardare le corsie esterne in attacco: se dovesse arrivare Giuseppe Caccavallo (30 anni) dalla Salernitana, a quel punto in uscita dal club stabiese ci sarebbe Salvatore Sandomenico (26 anni). Seguiranno sviluppi.