ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, quattro giocatori in uscita

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo aver condotto un girone d'andata altisonante, andato oltre le più rosee aspettative, la Juve Stabia si appresta a vivere un calciomercato intenso, fatto di arrivi ma anche di cessioni. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarebbero quattro i giocatori in lista di sbarco per le vespe: il primo è Stefano Salvi, centrocampista centrale classe '87 che ha finora giocato undici gare tra campionato e coppa. In uscita anche il talentuoso Urban Zibert ('92), anch'egli centrocampista; possibili uscite anche in attacco dove potrebbero salutare sia il classe '90 Salvatore Sandomenico che Stefano Del Sante (29).