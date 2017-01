ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, quattro pretendenti per Zibert

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Tra gli elementi in uscita in casa Juve Stabia, c'è il centrocampista sloveno Urban Zibert, arrivato in estate dopo l'ottima stagione con la maglia dell'Akragas. Le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione riferiscono di un interessamento da parte di Catania, Cosenza, Bassano e Sudtirol per il centrocampista classe '92 che verrà ceduto in prestito dalle vespe.