ESCLUSIVA TMW - Lecce, domattina si decide su Padalino

Pasquale Padalino © foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Dopo la sconfitta patita allo stadio di via Del Mare col Messina, in casa Lecce la panchina di Pasquale Padalino è sempre più a rischio. Le ultime indiscrezioni riferiscono che si deciderà non prima di domani mattina il destino del tecnico, nel corso di una riunione che la società Lecce effettuerà: si valuta anche l'esonero dell'allenatore.