ESCLUSIVA TMW - Lecce, in arrivo il terzino Agostinone

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Il Lecce è pronto a rinforzare la propria difesa con l'arrivo del terzino mancino Giuseppe Agostinone dal Piacenza. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com la trattativa per portare il giocatore in Puglia è in stato molto avanzato e potrebbe essere chiusa in breve tempo. L'arrivo del classe '88 potrebbe liberare Sergio Contessa, terzino seguito da diversi club sia in Lega Pro sia in Serie B.