ESCLUSIVA TMW - Lecce, può tornare Perrucchini

Possibili novità per la porta del Lecce. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, a gennaio il senegalese classe '93 Lys Gomis potrebbe lasciare il Salento, ed al suo posto potrebbe tornare Filippo Perrucchini (25), il quale ha già vestito la maglia dei pugliesi in più occasioni e non sta trovando spazio in quel di Benevento.