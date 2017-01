ESCLUSIVA TMW - Lecce, vicino Marconi. Si attende il Benevento per Perucchini

© foto di Fabrizio Pozzi

Un attaccante per il Lecce: secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, sarebbe molto vicina la chiusura dell'affare con l'Alessandria per Michele Marconi, attaccante classe '89 dei Grigi. Affare scollegato, si apprende, dalla trattativa che il club piemontese portava avanti con Evacuo. Per quanto riguarda la porta, invece, si aspetta una risposta dal Benevento per Filippo Perucchini: se arriverà in tempi brevi, i giallorossi sono interessati, altrimenti si potrebbe cambiare obiettivo. A centrocampo, infine, poche conferme sull'eventuale ritorno di Cristian Ledesma: una bella suggestione, ma che difficilmente andrà in porto.