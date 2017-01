ESCLUSIVA TMW - Livorno, Bergvold verso la risoluzione: può tornare in Danimarca

© foto di Giacomo Morini

Martin Bergvold e il Livorno, prove di addio. Possibile la risoluzione tra le parti e poi per il centrocampista una nuova avventura. Bergvold verso il ritorno in patria, può tornare in Danimarca. E presto per il Livorno sarà tempo di mercato in entrata, è caccia ad un centrocampista...