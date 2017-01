ESCLUSIVA TMW - Livorno, concreta la pista che porta a Cutolo

Nelle prossime settimane potrebbe diventare realtà il ritorno di Aniello Cutolo, attaccante classe '83, al Livorno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la pista sarebbe molto concreta la trattativa con la Virtus Entella per il suo trasferimento in amaranto. Dopo due anni potrebbe così chiudersi l'avventura in Liguria dell'attaccante che potrebbe così far ritorno in Toscana dove ha militato per sei mesi nella stagione 2014-15 segnando sei reti in 21 presenze.