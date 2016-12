ESCLUSIVA TMW - Lucarelli: "Mai offeso l'Akragas, voglio solo squadra più cattiva"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

In seguito ad alcune dichiarazioni circolate ieri pomeriggio su alcune testate web dopo la sfida persa dal Messina in quel di Siracusa, il tecnico dei peloritani Cristiano Lucarelli ha voluto fare chiarezza ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Ci tengo a precisare che non ho mai tirato in ballo l'Akragas Stavo parlando di ammirazione per la malizia e la voglia di vincere dei giocatori del Siracusa, quindi ne ho parlato in termini positivi, ma dell'Akragas non ho assolutamente parlato. Ho detto che anche se ci chiamiamo Messina non pensiamo di poter vincere se giochiamo contro Akragas ed appunto Siracusa. Poi ho detto che non avrei proseguito per il bene della mia squadra. Infine sul discorso dei preliminari, la mia voleva solo essere una metafora per dire che non riusciamo mai a concludere".