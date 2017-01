ESCLUSIVA TMW - Lucchese, tre club di Lega Pro puntano Gargiulo

L'avventura di Mario Gargiulo alla Lucchese è ormai agli sgoccioli e a gennaio il centrocampista classe '96 cambierà casacca pur restando in Lega Pro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore, che ha collezionato solo 4 presenze in stagione, tornerà al Chievo Verona che poi lo girerà nuovamente in prestito. Akragas, Casertana e Tuttocuoio sono i club interessati alle prestazioni del calciatore e nei prossimi giorni daranno il via all'asta per Gargiulo.