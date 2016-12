ESCLUSIVA TMW - Lumezzane, si discute del futuro di De Paola

Fonte: Raffaella Bon

Non sarà un Capodanno felice per il Lumezzane, sconfitto oggi contro il Parma. Secondo indiscrezioni raccolte da TMW, si valuta il futuro dell'allenatore Luciano De Paola. Non è dunque escluso un ribaltone tecnico.