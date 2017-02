ESCLUSIVA TMW - Lupa Roma, ag. La Camera: "A gennaio richieste importanti"

Panoramica sulla Lupa Roma e il Girone A di Lega Pro con l'agente Giovanni Tateo che nelle fila del club capitolino ha ben tre assistiti.

Partiamo da La Camera che a gennaio è stato al centro di diverse voci di mercato. Come sono andate le cose?

"Posso confermare di aver ricevuto diverse richieste da club importanti per lui, ma la Lupa Roma l'ha considerato incedibile".

Fra i giovani emergenti c'è Garufi che fa già gola in B.

"L'ho preso da poco in procura, ma rappresenta un ragazzo di sicuro avvenire. Ha già totalizzato più di 20 presenze. Bottino importante per in classe 1995 che può sicuramente ambire a una bella carriera".

Da poco è entrato nella sua scuderia anche l'attaccante Fofana. Dai suoi gol Di Michele si aspetta i punti salvezza.

"Momo resta un lusso per la categoria. Nelle ultime stagioni ha avuto qualche problema, ma sulle due doti non si discute. Anzi sono convinto potrà essere decisivo con i suoi gol per salvare la squadra".