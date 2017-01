ESCLUSIVA TMW - Matera, Iodice: "Rolando ci piace molto"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

In seguito ad alcune dichiarazioni apparse su un quotidiano locale in cui il dg del Matera Pino Iodice smentiva l'interesse per il centrocampista Gabriele Rolando, il dirigente lucano ha fatto chiarezza ai microfoni di TMW: "Non è assolutamente vero che Rolando non ci interessa. Ha fatto benissimo a Matera, magari ci fosse la possibilità di farlo tornare, è un giocatore che in una piazza come la nostra farebbe sicuramente bene".