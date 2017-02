ESCLUSIVA TMW - Matera, per l'attacco avanza l'idea Rolando Bianchi

© foto di Federico De Luca

Il Matera per dare filo da torcere alle rivali Foggia, Lecce e Juve Stabia starebbe pensando a un grande colpo in attacco per potenziare ulteriormente quello che a oggi è il migliore del Girone C con 51 reti segnate in 24 partite. Secondo la redazione di Tuttomercatoweb.com il nome che starebbe avanzando è quello di Rolando Bianchi svincolatosi a gennaio dal Perugia e attualmente alla ricerca di una nuova avventura.