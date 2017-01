ESCLUSIVA TMW - Materazzi: "Mio ruolo a Caserta assolutamente lecito"

© foto di Federico Gaetano

"La mia posizione come direttore generale della Casertana è assolutamente limpida. A dicembre ho chiesto la sospensione dai ruoli al Settore Tecnico della Figc proprio per poter espletare questo mio nuovo incarico nel club". Tramite le colonne di TuttoMercatoWeb, il dg dei Falchetti, Beppe Materazzi, replica seccamente ad un fondo apparso questa mattina su un altro portale secondo cui il suo incarico in società sarebbe "abusivo" per via di un conflitto di interessi. Un chiarimento che Materazzi ha voluto corroborare allegando alla nostra redazione la documentazione comprovante la richiesta, fatta lo scorso 7 dicembre, di sospensione da ogni ruolo tecnico. "Ho chiamato l'autore dell'articolo inviando anche a quel portale questa documentazione - sottolinea Materazzi -. Bisogna fare più attenzione prima di fare certe affermazioni che, tra l'altro, è la seconda volta che si ripetono. Se poi questa situazione riguarda altre realtà, non mi interessa. Comunque mi riservo anche la facoltà di adire gli organi competenti per il risarcimento del danno, vista la lesione della mia immagine".

Come si muoverà la Casertana in questi ultimi giorni di mercato?

"Stiamo valutando diversi profili ed abbiamo alcune trattative in corso. Speravamo di chiudere per Turi ma il Bari proprio stamattina ci ha fatto sapere che vuole mantenerlo nel proprio organico. Avendo perso due giocatori importanti come Carlini e Giannone, qualche innesto sicuramente lo faremo dalla metà campo in su".