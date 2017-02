ESCLUSIVA TMW - Melfi, Bitetto ora rischia dopo la nona sconfitta di fila

Leonardo Bitetto © foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il Melfi è stato battuto anche dalla Fidelis Andria per 2-1, e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe finita la pazienza da parte della dirigenza lucana con mister Leonardo Bitetto, che avrebbe perso anche la fiducia dello stesso ambiente melfitano. Probabilmente già stasera ci sarà una riunione straordinaria in società, e l'allenatore, che non è riuscito a dare continuità di rendimento alla propria squadra, rischia l'esonero. Quella di oggi è la nona sconfitta consecutiva del Melfi, record negativo della squadra nei professionisti.