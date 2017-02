ESCLUSIVA TMW - Melfi, Bitetto rischia sempre più dopo il decimo ko di seguito

Leonardo Bitetto © foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il gol di Francesco Marano aveva illuso il Melfi a Siracusa, e invece i siciliani sono stati bravi e caparbi a prevalere per 3-1, in questo modo i melfitani restano l'ultima forza del girone C della Lega Pro. E' la decima sconfitta consecutiva per la squadra allenata da Leonardo Bitetto, e nei prossimi giorni la società del Melfi potrebbe raggrupparsi per fare il punto della situazione, non escludendo l'esonero del tecnico. Seguiranno sviluppi.