ESCLUSIVA TMW - Melfi, traballa la panchina di Bitetto

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Quella arrivata quest'oggi in casa dell'Unicusano Fondi è stata l'ottava sconfitta consecutiva per il Melfi di Leonardo Bitetto. Indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione riferiscono di un possibile esonero per il tecnico pugliese, e sulla panchina gialloverde potrebbe tornare Nicola Romaniello.