ESCLUSIVA TMW - Messina, Pozzebon chiarisce: "Sono stato mal interpretato"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Hanno suscitato molto clamore le parole di Demiro Pozzebon, attaccante del Messina, dopo il derby con la Reggina in relazione a presunti contatti fra le squadre nel sottopassaggio. "Chiedo scusa ai tifosi di Reggina e Messina perché le mie parole nel dopopartita sono state mal interpretate - spiega lo stesso giocatore contattando la redazione di TuttoMercatoWeb.com -. Nella concitazione dei minuti successivi alla partita ho usato un'espressione tipica del gergo romano. Il termine "menare" era, infatti, da interpretare in relazione alla tensione e alla grinta che noi volevamo mettere in campo. Sono dispiaciuto per questo malinteso e per questo ho voluto fare una smentita. Dopo la sconfitta dell'andata ci tenevamo a vincere questa partita e abbiamo messo tutta la nostra grinta e il nostro agonismo per riuscirci."