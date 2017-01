ESCLUSIVA TMW - Monopoli, ag. Bei: "Il 2017 sarà il suo anno"

© foto di Giuseppe Scialla

A inizio anno un po' tutti stiliamo la lista dei buoni propositi. In casa Monopoli li ha fatti anche Mattia Bei, promettente difensore centrale dei biancoverdi. Ne abbiamo parlato col suo agente, Eros Quadrati: "Fino a oggi ha trovato poco spazio a causa di un piccolo infortunio che non gli ha permesso di partire col piede giusto durante la preparazione. Sono certo che però sarà la sorpresa della seconda parte di stagione".

Sempre al Monopoli?

"No so se a Monopoli o altrove, il mercato è aperto e valuteremo con la società quale sarà la soluzione più opportuno per le parti".

Bei è uno dei tanti talenti del campionato di Lega Pro. Nel complesso, come giudica questa prima parte di stagione della vecchia Serie C?

"È sempre un campionato stimolante, con tante sorprese. Magari non nel Girone A, dove l'Alessandria è una conferma: basti pensare alla cavalcata in Coppa Italia dell'anno scorso. Lì mi sarei aspettato qualcosa in più dal Livorno. Nel Girone B invece vedo grande equilibrio, a parte Venezia e Parma, corazzate annunciate. Un plauso speciale al Gubbio, chi ha deluso forse è il Mantova. Nel Girone C, invece, è avvincente la corsa a quattro per la vetta: sono impressionato dalla media realizzativa del Matera".