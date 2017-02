ESCLUSIVA TMW - Monopoli, per la panchina la spunta Bucaro

© foto di Massimo Arminante/TuttoNocerina.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarà Giovanni Bucaro il nuovo allenatore del Monopoli. Il tecnico ex Arezzo e Sorrento ha scalzato l'altro candidato alla panchina dei biancoverdi, Aimo Diana e sarebbe già in viaggio per la Puglia dove firmerà il contratto.