ESCLUSIVA TMW - Monopoli, sprint Bucaro-Diana per la panchina

© foto di Gabriele La Torre

Il Monopoli sta per scegliere il sostituto di Diego Zanin per il ruolo di allenatore: secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere preso uno tra Giovanni Bucaro, ex tecnico dell’Arezzo, e Aimo Diana, nella scorsa stagione alla guida della Feralpisalò. I pugliesi, che sono a metà classifica, decideranno entro domani.