ESCLUSIVA TMW - Montalbano: "Richard e Brogno pronti per l'Italia"

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Tre dei suoi calciatori, Giorgione, Fella e Capozzoli, stanno vivendo una stagione da protagonisti con le rispettive squadre, mentre almeno due elementi della sua batteria di calciatori stranieri potrebbero approdare in Italia già a gennaio, il brasiliano Richard e il belga Brogno. Questi, ed altri, gli argomenti della discussione con l'Agente Fifa Gaetano Montalbano, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Giorgione e Fella stanno vivendo davvero un momento di grazia rispettivamente con AlbinoLeffe e Nocerina.

"Giorgione sta disputando una stagione splendida, su livelli altissimi. Ritengo sia pronto per una B non fosse altro perché ci sono già diverse società che lo seguono. Sta migliorando le sue performance di partita in partita. All'AlbinoLeffe, comunque, ci resta fino a giugno. Lì sta avendo grande spazio e lui stesso si sta esaltando in un ambiente tranquillo e sereno. E poi parliamo di un club che ha organizzazione, strutture e mentalità. Fella doveva rilanciarsi e, per farlo, aveva scelto il Siracusa. Poi sono cambiati i piani tecnici e si è optato per una piazza importante come Nocera. Ha realizzato quattro gol e sta contribuendo all'ottimo momento della Nocerina. Il ragazzo ha trovato quel riscatto che meritava".

Come è la situazione di Donato Capozzoli e Inacio Pià?

"Capozzoli è l'autentico trascinatore dell'Agropoli e sta giocando su livelli altissimi. Lui è un mancino che gioca a destra nel tridente offensivo. Ha tantissima qualità ed è pronto per la Lega Pro, dove diversi club si sono interessati a lui. Tuttavia lui è legato ai colori biancazzurri e vorrebbe restare per contribuire alla salvezza della squadra. Pià, invece, ha lasciato il Darfo Boario. Ora è in cerca di un nuovo progetto e qualche trattativa non manca".

Anche Gustavo sta dimostrando le proprie qualità in Romania.

"E' arrivato all'Universitatea Craiova quando era già cominciato il ritiro. Inizialmente ha giocato di meno ma oggi è una pedina fondamentale nello scacchiere di Multescu. La squadra si sta giocando il campionato con Steaua Bucarest e Gaz Metan. Nelle ultime partite ha realizzato gol decisivi per la vittoria della squadra mettendo insieme anche alcuni assist importanti. L'obiettivo è quello che diventi un calciatore di spessore internazionale, magari calcando palcoscenici di un certo rilievo. Ma al club è legato comunque fino al 2019".

E' possibile vedere già a gennaio in Italia Richard Almeida de Oliveira e Loris Brogno?

"Richard ha tantissime richieste, di cui due dall'Italia. Proprio una di queste due società di serie A è stata molto vicina a lui in estate e comunque continua a monitorarlo. Già a gennaio può arrivare qui. Lui è una mezz'ala sinistra in forza al Qarabag, brasiliano classe '89, ma può disimpegnarsi anche in un centrocampo a due o da vertice basso perché ha tempi di gioco. Ha un gran mancino e fa anche diversi gol. Solo nella scorsa stagione ne ha fatti 14 e anche in Europa League ha assicurato prestazioni importanti. Loris Brogno è un '92 belga che milita con la Sparta Rotterdam. Sta facendo un grandissimo campionato ed ha realizzato cinque gol oltre ad una serie di assist. E' un mancino che gioca a destra nel tridente offensivo. Stiamo cercando di definire anche la sua posizione".

Chi poteva già approdare in un club italiano era Ulisses Alexandre Garcia Lopes, un terzino sinistro del '96 di origini portoghesi: qual è la situazione?

"Quando è andato via dal Grasshopper, ci sono state due trattative importanti in Italia. Una era col Bologna, poi si è scelto il Werder Brema perché è stata la società che l'ha voluto di più, facendolo suo in maniera veloce. Un mese fa, comunque, c'è stato un sondaggio da parte di un club italiano di prima fascia. E' un giocatore importante che si trova anche nel giro della Nazionale Under 21 svizzera".

Come sta evolvendo il percorso di Memolla Hysen (nella foto)?

"In estate sono stato particolarmente attivo nel mercato internazionale e c'è stata la possibilità di veicolare questo giocatore, che è un terzino sinistro albanese del '92, all'Hajduk Spalato. Dopo la splendida annata fatta al Koper in Slovenia, ha avuto la chance di approdare in uno dei club più importanti della Croazia. Anche in questo caso, abbiamo lo stesso obiettivo prefissato per Gustavo, che è quello di farlo doventare un calciatore di livello internazionale. Ora deve solo continuare a fare bene come sta facendo, e a giugno si vedrà. E' un elemento molto seguito, ma deve prima consacrarsi definitivamente in Croazia".