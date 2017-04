ESCLUSIVA TMW - Monza, Antonelli: "Affronteremo la Lega Pro con motivazione"

Il Monza è stato promosso in Lega Pro. Un risultato importante, che il ds del club Filippo Antonelli commenta ai nostri microfoni: "È un successo importante, è la mia prima promozione da direttore sportivo. Merito di una programmazione fatta nel primo anno e del presidente Colombo che mi ha confermato e creduto nel mio lavoro , da condividere con il mister, con la società, con la squadra e con tutti i miei collaboratori.

Che Lega Pro sarà?: "È un campionato difficile ed impegnativo, noi lo affronteremo per la prima gola con grandissima motivazione".

Che campionato è stato?: "È stato un campionato molto competitivo, dove vince una sola squadra. Non devi sbagliare mai, abbiamo perso una sola volta: la continuità è fondamentale. In Lega Pro, grazie ai playoff, hai la possibilità di tornare in corsa. La differenza sostanziale è che in Lega Pro non c'è il vincolo dei 4 under obbligatori e quindi, sulla carta, il livello è sicuramente più alto".

Chi sarà promosso in serie B?: "Difficile dirlo, i plyaoff sono una lotteria e vincerà chi arriverà meglio fisicamente e mentalmente".