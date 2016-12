ESCLUSIVA TMW - Panchina Cosenza, ultime: incontro con Gagliardi, ma non è solo

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Colloqui in corso a Cosenza per la scelta del nuovo allenatore. La dirigenza rossoblu ha incontrato Gianluca Gagliardi, ex tecnico della Triestina e in passato in Serie D alla guida proprio dei Bruzi.

Un cosentino doc che potrebbe rappresentare la sorpresa nel 'casting' panchina. Sempre calda la pista che conduce ad Alessandro Erra, che però non convince totalmente la dirigenza. Nelle prossime ore verrà sondato anche Giuseppe Pancaro. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, magari già entro Natale.