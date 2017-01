ESCLUSIVA TMW - Parma, poker di nomi per il mercato

Dopo un girone d'andata di alti e bassi, il Parma vuole vivere un 2017 da protagonista e per questo ha individuato quattro nomi su cui puntare nel mercato invernale. Secondo le indiscrezioni raccolte da TMW, per la porta piace Gianluca Pegolo (35), in scadenza di contratto con il Sassuolo. In difesa potrebbe arrivare Leonardo Blanchard, stopper classe '88 di proprietà del Frosinone mentre per il centrocampo i nomi sul taccuino dei ducali sono quelli di Antonino Barillà (28) e Gianni Munari (33). Resterà in terra emiliana invece l'attaccante Felice Evacuo.