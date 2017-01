ESCLUSIVA TMW - Parma, se parte Evacuo può arrivare Cissè

© foto di Federico Gaetano

Il Parma vuole rinforzare in maniera significativa la rosa a disposizione di D'Aversa per tentare il pronto approdo in serie B nel girone di ritorno. Per questo motivo, stando alla indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, se dovesse essere ceduto Felice Evacuo il club crociato proverebbe ad ingaggiare l'attaccante Karamoko Cissè ('88), di proprietà del Benevento. I ducali sono pronti ad offrire un triennale a cifre importanti, ma il club sannita difficilmente si libererà del centravanti guineano.