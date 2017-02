ESCLUSIVA TMW - Pisa e Foggia, occhi in D: piace il promettente Montuori

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Sirene da B e Lega Pro per Massimiliano Montuori, difensore centrale classe 1997 che si sta mettendo in forte evidenza in Serie D con la maglia del Madre Pietra Daunia: secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giovane sarebbe nel mirino di Pisa, Foggia e altre società di Lega Pro.