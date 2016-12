ESCLUSIVA TMW - Pontedera, Corsinelli piace anche in B

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Francesco Corsinelli centrocampista classe '97 ora al Pontedera (ma di proprietà del Genoa) sta riscuotendo l'interesse di vari club. Può giocare come esterno sinistro ma è stato impiegato anche come mezzala e in quasi tutti i ruoli della metà campo. Ha un contratto di altri due anni con il Genoa, ma intanto ha richieste in B dal Vicenza e dalla Lega Pro, dal Siena.