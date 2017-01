ESCLUSIVA TMW - Pontedera, Santini al centro del mercato: Carpi in pole

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Si deciderà molto probabilmente questa settimana il futuro di Claudio Santini, attaccante classe 1992 del Pontedera. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com per il giocare è in pole position il Carpi, società emiliana che starebbe valutando di lasciare il giocatore in prestito in Toscana fino al termine della stagione.