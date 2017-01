ESCLUSIVA TMW - Pordenone-Gubbio, sfida per il baby Zappa della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Zappa, terzino sinistro classe 1997, potrebbe lasciare a gennaio il Pontedera. In prestito dalla Juventus, il giovane difensore ha due pretendenti in Lega Pro ovvero, come raccolto da Tuttomercatoweb.com in anteprima, Pordenone e Gubbio.