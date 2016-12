ESCLUSIVA TMW - Pordenone, Misuraca ha rinnovato fino al 2019

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Alberto Fornasari

E’ fatta per il nuovo contratto di Gianvito Misuraca (26) col Pordenone fino al giugno 2019. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il trequartista ha allungato il suo accordo per una ulteriore stagione rispetto alla precedente intesa. L’ex calciatore del Vicenza, in questa stagione, ha collezionato venti presenze con due gol all’attivo nel campionato di Lega Pro.