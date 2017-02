ESCLUSIVA TMW - Pres. F. Andria: "17 risultati utili, ne mancano due per un girone"

© foto di S.S. Fidelis Andria

Diciassette risultati utili consecutivi per la Fidelis Andria. Raggiunto da TMW presso la sede della Lega Pro in occasione dell'appoggio ad Andrea Abodi per le prossime elezioni FIGC, il presidente del club pugliese Paolo Montemurro commenta così il buon momento dei suoi: "Siamo quasi a un giro di boa di un ipotetico girone. Mancherebbero due partite per arrivare a 19, questo è il nostro prossimo obiettivo".

Fidelis Andria sorpresa o no?

"Noi veniamo comunque da un settimo posto e abbiamo sempre detto che l'ambizione era quella di volersi migliorare. Non parlerei di sorpresa, siamo in linea con quegli obiettivi".

Con la Casertana che partita sarà?

"Arriva una squadra che vuole riscattarsi dopo una sconfitta. Sarà una partita difficile, noi non dobbiamo abbassare la guardia come in tutte le partite".

Un occhio alla vetta: chi è più convincente?

"Il Lecce sembrerebbe la più costante. Però Matera e Foggia sono due armate pesanti. E poi bisogna capire che direzione prenderà il campionato della Juve Stabia".

Chiudiamo sulla giornata di oggi: la Lega Pro appoggia Abodi.

"55 voti favorevoli su 57 partecipanti: questo penso che dica tutto, una maggioranza. La Lega Pro è schierata con Abodi e con la progettualità del presidente Gravina".