ESCLUSIVA TMW - Reggiana, Giron in uscita. Si cerca una sistemazione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con il rientro in gruppo di Daniele Pedrelli gli spazi per il terzino mancino Maxime Giron sembrano ridursi col rischio di trovare meno spazio nella seconda parte di stagione dopo le 12 presenze accumulate nel girone d'andata. Per questo la Reggiana, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di mandare a giocare il francese classe '94 in un altro club. Al momento non ci sono offerte, ma se ne dovesse arrivare qualcuna particolarmente vantaggiosa gli emiliani la prenderanno in seria considerazione.