ESCLUSIVA TMW - Reggiana, per il centrocampo si punta Lulli

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo il Parma un'altra squadra emiliana punta il centrocampista Luca Lulli della Sambenedettese. Si tratta, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, della Reggiana pronta a presentare un'offerta al club marchigiano per il calciatore classe '91. I rossoblù però non sembrano propensi a cedere il loro giocatore in questa finestra di mercato per cui servirà un'offerta davvero importante da parte della Regia per portare in porto l'operazione.