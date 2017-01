ESCLUSIVA TMW - Reggiana, tramonta la pista per Costa Ferreira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento da parte della Reggiana per il centrocampista della Virtus Entella Pedro Miguel Costa Ferreira. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'interesse per il duttile portoghese classe '91 è tramontato quasi subito poiché il calciatore, che non pare comunque in uscita dal club ligure, è fuori budget per la società emiliana che in questo mercato di gennaio non ha intenzione di svenarsi per rinforzare una rosa comunque competitiva.