ESCLUSIVA TMW - Renate, Foschi: "Battiamo il Como per blindare i playoff"

Fonte: Raffaella Bon

Il Renate ormai non stupisce più. 50 punti nel Girone A di Lega Pro, la squadra lombarda è a un passo dallo staccare il pass per i playoff. Ne ha parlato a TMW, il tecnico Luciano Foschi: "L'obiettivo era quello di salvarci il prima possibile, senza passare dai play out. Invece abbiamo fatto qualcosa di importante, ci siamo salvati e poi ci siamo trovati lì per i playoff. Abbiamo due punti di vantaggio, li vogliamo mantenere".

Mancano due partite.

"Sabato ci sarà lo scontro diretto col Como: se vinciamo andiamo direttamente ai playoff. Pensiamo anche alle altre, se noi vinciamo e una non vince siamo dentro. Poi all'ultima avremo il Tuttocuoio, che è in lotta per salvarsi. Ci bastano quattro per i playoff".

Qual è il punto di forza di questa squadra?

"Sarà retorica, ma sicuramente il gruppo: è stato la forza della squadra. I ragazzi si sono sempre aiutati fra di loro, hanno dimostrato loro valore".

Un occhio alla vetta: Cremonese e Alessandria, chi va in B?

"Bella domanda. Si giocano tutto sabato nei 90 minuti in trasferta: l'Alessandria ha una partita più semplice contro la Lupa Roma. La Cremonese invece ha una gara non facile contro il Livorno".