ESCLUSIVA TMW - Samb, Damonte: "Due vittorie per uscire da momento delicato"

"Veniamo da tre risultati utili, era importante ripartire perché venivamo da un periodo un po' negativo da questo punto di vista". Due vittorie consecutive per la Sambenedettese, che dopo il pareggio col Mantova ha battuto Gubbio e Fano in questo ottimo avvio di 2017. Ne ha parlato ai nostri microfoni il centrocampista rossoblù Loris Damonte: "Siamo contenti, anche perché abbiamo riportato ottimismo, ci voleva".

Come ti spieghi quel periodo negativo?

"È stato un momento di flessione generale della squadra. E poi ci si è messa di mezzo anche un po' di sfortuna, che non ci ha permesso di vincere: per fortuna ne siamo usciti bene".

Ti aspettavi che potessero cambiare tante cose tra panchina e società?

"Onestamente, le scelte relative alla dirigenza derivano da situazioni inerenti alla società e che quindi non coinvolgono noi giocatori. Per quanto riguarda l'allenatore, secondo me Palladini stava facendo bene, ma alla fine è stata una sua decisione e non entro nel merito".

Con Sanderra, comunque, vi state trovando bene.

"Certo, ci troviamo bene con Sanderra, come del resto ci trovavamo bene con Palladini".

A livello personale, da un certo punto della stagione in poi ha iniziato a trovare un minutaggio sempre maggiore.

"Sì, diciamo che all'inizio sono arrivato trovando una squadra già collaudata. Sono arrivato l'ultimo giorno di mercato e ho trovato una squadra già formata, quindi ho trovato meno spazio di quello che potevo avere. A centrocampo c'erano peraltro già giocatori importanti; poi a gennaio è andato via Berardocco e si sono aperte più occasioni: spero di averle sfruttate al meglio e di poter continuare a farlo".

Uno dei protagonisti del momento è il vostro cannoniere, Leonardo Mancuso. Quanto aiuta avere un giocatore che segna così tanto?

"Beh, tantissimo. Sicuramente il ruolo dell'attaccante è delicato: quando si riesce a segnare con facilità la squadra ha più possibilità. Mancuso per noi è un giocatore importantissimo e anche molto utile nell'economia di squadra, non è il classico centravanti d'area di rigore ma ci aiuta molto in fase di costruzione del gioco".

A quando un gol di Damonte?

"Farebbe piacere, ovviamente. La mia posizione in campo però è abbastanza arretrata, magari su palla inattiva".

Adesso arriva la gara di Forlì. Poi doppio impegno con Parma e Venezia.

"Intanto noi pensiamo al Forlì: sarà una partita difficile come lo sono tutte in questo campionato. Loro vivono un buon momento e quindi troveremo una squadra in salute. Sarà difficile fare punti, noi scendiamo in campo con la giusta e consueta determinazione".

Superata la metà stagione, che obiettivo si dà la Sambenedettese?

"A inizio campionato l'obiettivo era la salvezza per ovvie ragioni. Da gennaio, ci poniamo l'obiettivo di entrare nelle prime dieci per poter disputare i playoff, cercando di ricordarci da dove Veniamo e quindi di non perdere mai la bussola".

Uno sguardo al girone: Parma e Venezia sono davvero le più forti?

"È un girone molto competitivo, ci sono tante squadre con giocatori di categoria superiore. Parma e Venezia hanno organici che non sfigurerebbero in Serie B, ma ci sono anche ottime squadre come Reggiana, Padova o la stessa FeralpiSalò pur arretrata in classifica. Noi dobbiamo cercare di tenere i piedi per terra, anche superato quel periodo di appannamento di cui parlavamo prima".