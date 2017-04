ESCLUSIVA TMW - Samb, non solo Bertoldi: dalla D piace anche Bernardotto

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Occhi sul campionato di Serie D per la Sambenedettese, che dal Cynthia ha già preso Mauro Bertoldi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club marchigiano sta monitorando Gabriele Bernardotto, attaccante classe '97 in forza all'Anzio. Centravanti, 28 presenze e 6 gol in stagione con la maglia del club laziale, il giovane potrebbe essere il secondo colpo di mercato del presidente Fedeli dalle serie minori.