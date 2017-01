ESCLUSIVA TMW - Samb, sondaggio per Maspero. Sanderra sempre in pole

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

La Sambenedettese continua a sfogliare la margherita per trovare un nuovo tecnico. Stefano Sanderra resta il favorito per la proprietà del club marchigiano che però non vuole farsi trovare impreparata qualora qualcosa dovesse andare storto. Per questo nelle scorse ore, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe stato effettuato un sondaggio con Riccardo Maspero.