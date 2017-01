ESCLUSIVA TMW - Scozzarella, torna di moda il Parma: pressing gialloblù

© foto di Federico Gaetano

Futuro lontano da Trapani per Matteo Scozzarella. Scatto del Parma, che ci prova per il centrocampista in uscita dai granata. Pressing che va avanti da qualche giorno, i gialloblù a caccia di rinforzi. Scozzarella, il Parma ci prova. E Perugia - comunque sempre in pole - e Novara restano alla finestra...