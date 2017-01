ESCLUSIVA TMW - Siena, Ghinassi e Bordi in uscita. Arriva Freddi

Mercato molto movimentato in casa Robur Siena a pochi giorni dalla chiusura. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in uscita ci sono il terzino mancino classe '97 Francesco Bordi e il centrale classe '87 Tommaso Ghinassi. Il primo è seguito molto da vicino dalla Paganese, mentre il secondo dalla Lupa Roma. In entrata tutto pronto per l'arrivo di Gianluca Freddi, centrale difensivo classe '87, per cui è in corso lo scambio di documenti con il Lecce.