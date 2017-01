ESCLUSIVA TMW - Siena, Ghinassi idea per AlbinoLeffe e Reggiana

Lo scorso anno ha guidato da capitano il Prato alla salvezza. In questa stagione, invece, è uno degli elementi positivi del Siena. Tommaso Ghinassi continua a far parlare di se. Non a caso il difensore della Robur ha attirato le attenzioni del mercato con AlbinoLeffe e Reggiana che avrebbero iniziato a fare valutazioni sul suo nome. Ghinassi (29) è in scadenza di contratto nel prossimo giugno.