ESCLUSIVA TMW - Taranto, arriva Di Nicola

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Taranto avrebbe trovato l'accordo per l'ingaggio di Daniel Di Nicola, terzino sinistro in arrivo dal Fano. Classe '96, l'ex Rimini può agire anche da centrale difensivo ed in questa stagione ha raccolto un solo gettone di presenza in Lega Pro.